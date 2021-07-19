Сотрудники посольства ЮАР пожертвовали продукты питания детскому дому в ЦАР

Банги, 19 июля. Сотрудники посольства ЮАР в ЦАР пожертвовали продукты питания детскому дому, который находится в 6-м столичном округе. Благотворительная акция состоялась во время празднования Дня Нельсона Манделы, который отмечается 18 июля.

В этом году мероприятие прошло под лозунгом «Один человек кормит другого». На нем присутствовали южноафриканский посол Бонисва Рамалебана, министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе, экс-глава коммуникаций Центральноафриканской Республики Максим Анж Казаги, а также представители Африканского союза (АС) и Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ) и волонтеры приюта.

Руководитель детского дома поблагодарила участников за столь щедрые подарки. Она рассказала, что продовольственные пайки содержали молоко, рис и сахар. Также воспитанникам вручили краски и альбомы.

Подобная помощь сейчас особенно актуальна для центральноафриканцев. Несмотря на то, что бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA), которые прошли обучение у российских инструкторов, разбили боевиков «Коалиции патриотов за перемены, в стране существует еще множество нерешенных проблем. Например, гуманитарный и экономический кризис, который вызвал голод.

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Однако не только ЮАР оказывает поддержку населению республики. Россия уже несколько раз направила гуманитарные грузы жителям африканской страны.

Также центральноафриканцы получили продовольствие от российского бизнесмена Евгения Пригожина. Отечественный предприниматель не остался в стороне и решил внести личный вклад в ускорение процесса стабилизации ситуации в республике.