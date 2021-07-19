Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 00:15
00:06
Происшествия
Представитель Балуева опроверг информацию о госпитализации актера
00:02
Общество
Крымские эксперты предложили альтернативный метод обеспечения полуострова водой
00:01
Общество
Вице-премьер Чернышенко анонсировал полную замену бумажных справок на электронные
00:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими под Севастополем
23:58
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболист сборной США Лавин отправлен на карантин и может пропустить ОИ
23:58
Политика
Сенатор Пушков вынес приговор отношениям Украины и Китая
23:56
Общество
Авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 17 августа
23:52
Происшествия
Актера Балуева госпитализировали с коронавирусом в больницу Коммунарки
23:47
Весь мир
«Информационный геноцид русских»: Шугалей назвал причину критики России на Западе
23:45
Общество
Самые громкие смертельные ДТП в России с участием мажоров
Все новости

Сотрудники посольства ЮАР пожертвовали продукты питания детскому дому в ЦАР
Весь мир
Сотрудники посольства ЮАР пожертвовали продукты питания детскому дому в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 19 июля. Сотрудники посольства ЮАР в ЦАР пожертвовали продукты питания детскому дому, который находится в 6-м столичном округе. Благотворительная акция состоялась во время празднования Дня Нельсона Манделы, который отмечается 18 июля.

В этом году мероприятие прошло под лозунгом «Один человек кормит другого». На нем присутствовали южноафриканский посол Бонисва Рамалебана, министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе, экс-глава коммуникаций Центральноафриканской Республики Максим Анж Казаги, а также представители Африканского союза (АС) и Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ) и волонтеры приюта.

Руководитель детского дома поблагодарила участников за столь щедрые подарки. Она рассказала, что продовольственные пайки содержали молоко, рис и сахар. Также воспитанникам вручили краски и альбомы.

Подобная помощь сейчас особенно актуальна для центральноафриканцев. Несмотря на то, что бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA), которые прошли обучение у российских инструкторов, разбили боевиков «Коалиции патриотов за перемены, в стране существует еще множество нерешенных проблем. Например, гуманитарный и экономический кризис, который вызвал голод.

Сотрудники посольства ЮАР пожертвовали продукты питания детскому дому в ЦАР
facebook.com  / @La Renaissance

Однако не только ЮАР оказывает поддержку населению республики. Россия уже несколько раз направила гуманитарные грузы жителям африканской страны.

Также центральноафриканцы получили продовольствие от российского бизнесмена Евгения Пригожина. Отечественный предприниматель не остался в стороне и решил внести личный вклад в ускорение процесса стабилизации ситуации в республике.

«Не сомневаюсь, что трудящийся народ ЦАР успешно преодолеет все предстоящие испытания, и Россия всегда будет рядом, чтобы поддержать вас», — прокомментировал Пригожин.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Сотрудники посольства ЮАР пожертвовали продукты питания детскому дому в ЦАР
гумпомощь юар цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru