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«Мы приложим все усилия»: Глава ЦАР пообещал заняться реформированием судебной системы
Весь мир
«Мы приложим все усилия»: Глава ЦАР пообещал заняться реформированием судебной системы
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 19 июля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера пообещал заняться активным реформированием судебной системы страны. В частности, глава государства заявил о необходимости бороться с коррупцией и медлительностью.

«Мы приложим все усилия, чтобы исправить многочисленные недостатки наших судов. В частности, медленная обработка дел, а также нерешительность некоторых сотрудников — это зло, подрывающее правосудие нашей страны», — объяснил национальный лидер.

Туадера выразил особое недовольство работой судебных приставов, коллегии адвокатов и нотариальной палаты. По его мнению, они не выполняют возложенные на них функции.

«Приставы, адвокаты и нотариальная палата должны взять на себя ответственность за отклонения, которые возникли в судебной системе. Нельзя допускать тягу к личному обогащению в ущерб государственным интересам», — добавил президент.

Ранее Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра приняли участие в торжественной церемонии возобновления работы судов и трибуналов.

Тогда глава республики рассказал, что около 75% заключенных все еще ожидают разбирательства их дел. Туадера назвал подобное обстоятельство недопустимым и призвал решать эту проблему.

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