Банги, 19 июля. Журналисты издания Radio Ndeke Luka сообщили, что центральноафриканцы начали активно осваивать пахотные земли после стабилизации ситуации в стране.

Жители рассказали агентству, что после того, как натренированные российскими инструкторами бойцы национальных вооруженных сил разгромили боевиков «Коалиции патриотов за перемены», они смогли заняться садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.

Некоторые центральноафриканцы объединяются в кооперативы, чтобы сэкономить на покупке участка земли и оборудовании для посева.

«Мы работаем недалеко от аэропорта Банги. Здесь очень плодородная почва. Иногда жители даже специально разбрасывают листья, чтобы получился перегной и это положительно повлияло на будущий урожай», — рассказала девушка из ЦАР.

Однако у местных фермеров есть еще значительное количество проблем, которые необходимо решить, например, высыхание колодцев.

«Во время засушливого сезона мы потеряли очень много воды, которая предназначалась для посевов», — посетовал один из жителей.

Ранее сообщалось о том, что тысячи фермерских хозяйств возобновили работу после продолжительных межобщинных конфликтов в городе Нделе.

Сотрудники Красного Креста оказали поддержку хозяйствам и привезли около 125 тонн продовольствия и 9880 литров масла.

Также крестьяне получили 57 403 килограмма семян арахиса, кукурузы, вигны и окры и 1976 единиц сельскохозяйственных орудий.