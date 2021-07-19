Самые громкие смертельные ДТП в России с участием мажоров

В понедельник СМИ облетели эмоциональные кадры: обвиняемая в смертельном ДТП 18-летняя Валерия Башкирова рыдает после того, как суд сменил домашний арест на заключение в СИЗО на время следствия. ФАН в специальном обзоре вспоминает резонансные ДТП, к которым было приковано внимание всей страны.

ДТП с участием Башкировой произошло в прошлую субботу. На видео с камер видеонаблюдения видно, как машина девушки подъезжает к пешеходному переходу, но не снижает скорость. Под колеса попали трое детей и две женщины. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа, ребенок находился в коме. Врачи не смогли его спасти. Вскоре стало известно о смерти второго мальчика в больнице. Ему было всего три года.

Дело Шавенковой

Автокатастрофа произошла в 2009 году в Иркутске. Дочь местной чиновницы Анна Шавенкова сбила на тротуаре двух женщин, одна из которых скончалась, а другая осталась инвалидом на всю жизнь. На видео было видно, как после страшного ДТП Шавенкова вышла из машины и, вместо того, чтобы помочь пострадавшим, начала осматривать свою машину.

Благодаря тому, что трагедию обсуждала вся страна, дело замять не смогли. Правда, приговор был не самым суровым. Шавенковой дали 2,5 года колонии-поселения — с отсрочкой приговора на 14 лет, поскольку у нее был малолетний ребенок. Материальная компенсация для пострадавших — полмиллиона рублей.

Отбывать наказание Шавенкова должна была начать только в 2024 году. Однако женщина попала под амнистию в честь 70-летия Победы и теперь полностью освобождена от уголовной ответственности. В колонии она не пробыла ни одного дня.

ИТАР-ТАСС / Новиков Александр

Брянская кисочка

Дело Ирины Добржанской прогремело на всю страну осенью 2011 года, когда сотни жителей Брянска перекрыли одну из улиц с требованием заключить девушку под стражу. Под колесами автомобиля девушки погибла трехлетняя Соня, а мама девочки Анна Сивакова попала в больницу с сильнейшими травмами.

Общественность опасалась, что девочку-мажорку пытаются «отмазать», машину ей подарил богатый любовник. Позднее адвокаты защиты пытались опровергнуть эти домыслы, заявив, что семья Добржанских — самая обычная. В автокатастрофе они винили чиновников, поскольку в месте, где произошла авария, «зебру» накануне срезали с асфальта во время ремонта, не повесив никаких знаков. То есть пешеходы знали, что идут по переходу, а водитель якобы нет.

Из-за широкого резонанса дело передали в Следственный комитет по Брянской области. В августе 2012 года суд отправил Добржанскую на четыре года в колонию-поселение. Позднее стало известно, что она вышла по амнистии, проведя в колонии ровно три года.

ИТАР-ТАСС / Горовых Владимир

Несущий смерть Ferrari

В июле 2013 года под колесами Ferrari 458 Italia на Минской улице в Москве погиб пенсионер Нариман Гайнулов. За рулем суперкара находился 23-летний Ларион Вуокила, сын миллиардера Александра Зайонца, вице-президента крупной сети супермаркетов электроники.

Молодого человека отправили под домашний арест. Однако вскоре семья погибшего мужчины сняла все свои претензии. По данным некоторых СМИ, в качестве компенсации Гайнуловы получили 4 млн рублей.

ИТАР-ТАСС / Геодакян Артем

Студент МГИМО

В июне 2017 года в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб руководитель мотодвижения MADI moto Аркадий Дымов. На встречку внезапно вылетел Mercedes-Benz ML, в котором находился его владелец 20-летний студент МГИМО Аркадий Смелов со своей подругой Юлией Дубовцевой.

Согласно решению суда, за рулем в момент аварии была девушка. В какой-то момент Смелов дернул руль, что и стало причиной ДТП. После столкновения парень пересел за руль и пытался скрыться. Однако далеко ему уехать не удалось, его нашли, снесшим остановку и ушедшим в лесополосу примерно в двух километрах от места ДТП. Байкеры заявляли, что молодой человек был тогда в неадекватном состоянии.

По данным СМИ, родители Смелова и Дубовцевой владеют крупным бизнесом, связанным с нефтедобычей. Молодых людей задерживали, но отпускали. В итоге Смелов получил два года колонии, несмотря на то, что, по материалам суда, не находился за рулем в момент аварии.

Отец погибшего молодого человека рассказывал СМИ позднее, что к нему приходили люди и предлагали деньги, чтобы замять дело. Он отказался, настаивая на суде.

ТАСС / Джапаридзе Михаил

Пьяный мальчик

В ноябре 2019 года на свободу вышла Ольга Алисова. Женщина полностью отсидела назначенный ей срок, поскольку суд дважды отказывал ей в УДО: три года колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев.

Громкое ДТП произошло в апреле 2017 года в одном из дворов подмосковной Балашихи. Возвращавшийся с детской площадки с дедушкой шестилетний Алеша Шимко выбежал на дорогу у дома и попал под машину Алисовой. По словам свидетелей, авто переехало ребенка передними и задними колесами и протащило его по дороге около 10 метров — экстренного торможения Алисова не применяла. Мальчик погиб на месте.

ТАСС / Серебряков Дмитрий

Громким это дело стало после того, как судмедэкспертиза «обнаружила» в крови шестилетнего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Позднее выяснилось, что вина за «ошибку» в экспертизе лежит на плечах проводившего исследование судмедэксперта Михаила Клейменова. Он получил 10 месяцев исправительных работ за халатность. Тогда же СМИ сообщили, что эксперта восстановили в должности врача Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области.