Норвежец стал жертвой стрельбы в центре Осло

Осло, 19 июля. Стрельба произошла на улице Торденшельдс в центре Осло. В результате происшествия смертельные травмы получил один из местных жителей.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого в нападении. Его нашли недалеко от места, где произошла стрельба. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются свидетели.

В американском городе Тусон вооруженный мужчина начал стрелять по сотрудникам скорой помощи. После этого он отправился к месту пожара и открыл огонь по работникам экстренных служб.