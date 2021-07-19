Первого участника штурма Капитолия осудили в США

Вашингтон, 19 июля. Пол Ходжкинс, участвовавший в штурме Капитолия в январе 2021 года, получил восемь месяцев тюрьмы. Об этом сообщило издание Politico.

Житель Флориды стал первым осужденным по этому делу. Ходжкинс «прославился» серией селфи, которую сделал в зале заседания Сената США. Обвинение использовало это в качестве отягчающего обстоятельства.

Участник штурма здания Конгресса США после освобождения из тюрьмы еще два года будет находиться под судебным надзором. Американца также обязали выплатить штраф в размере 2 тысяч долларов.

Власти США недавно создали специальный комитет по расследованию штурма Капитолия. Политолог Игорь Друзь назвал его «карательным органом», который дает возможность отправлять под «трибунал» неугодных граждан.