Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» вызвали панику в США

Вашингтон, 19 июля. Власти США обеспокоены российскими разработками в сфере гиперзвукового оружия. Таким образом в Пентагоне прокомментировали испытания ракеты «Циркон».

Вашингтон считает, что российские гиперзвуковые ракеты могут спровоцировать дестабилизацию обстановки, так как способны нести ядерный заряд. США тоже работают над модернизацией гиперзвукового оружия, однако оно не предусмотрено для использования в ядерном оснащении, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Фрегат Северного флота (СФ) ранее совершил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Снаряд успешно достиг наземной цели, расположенной на расстоянии более 350 километров.