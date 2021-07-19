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«Похоронил отношения двух стран»: эксперты рассказали про деятельность посла Франции в ЦАР
Весь мир
«Похоронил отношения двух стран»: эксперты рассказали про деятельность посла Франции в ЦАР
pixabay.com  / 

Банги, 19 июля. Центральноафриканские журналисты издания Ndjoni Sango рассказали про посла Франции в ЦАР Жан-Марка Гросгурина и его деятельность.

Корреспонденты агентства отметили, что французский дипломат негативно влияет на отношения двух стран.

«Париж и Банги больше не являются партнерами. Во многом этому поспособствовала деятельность посла Франции, который поставил перед собой задачу уничтожить сотрудничество между государствами», — заявили эксперты.

Специалисты Ndjoni Sango отметили, что Пятая республика хочет избавиться от репутации колониальной державы и поддержать имидж великой европейской страны.

Однако этого не происходит, потому что центральноафриканцы знают, какие реальные цели преследуют французы в Африке:

«Франция желает сохранить дипломатический имидж в ЦАР, но Гросгурин только наносит ущерб ее репутации в африканских странах».

«Похоронил отношения двух стран»: эксперты рассказали про деятельность посла Франции в ЦАР
facebook.com  / @Renaissance.cf

Журналисты подчеркнули, что посол не обладает должной компетенцией в вопросах обеспечения взаимодействия между ЦАР и Францией. К тому же, по их мнению, он только ухудшает и без того напряженную ситуацию в отношениях двух республик.

«Французы назначали уже несколько послов, пытаясь подобрать квалифицированного кандидата на эту должность. Затем они назначили Гросгурина, который похоронил отношения Парижа и Банги», — объяснили в агентстве.

Центральноафриканцы напомнили об аресте сына дипломата за расистские высказывания в интернете. Корреспонденты уверены, что это тоже имеет определенную связь с тем, что посол недоброжелательно относится к жителям Центральноафриканской Республики.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) перехватили официальное обращение Гросгурина к боевикам «Коалиции патриотов за перемены», которое датируется 12 января.

В это время радикалы намеревались захватить Банги и свергнуть власть. Аналитики предполагают, что посол активно поддерживал опального экс-президента страны Франсуа Бозизе и подконтрольные ему бандформирования.

В итоге атака радикалов провалилась, а обученные российскими инструкторами военнослужащие FACA смогли развить наступление и уничтожить большинство последователей Бозизе.

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цар гросгурин
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