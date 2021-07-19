Джонсон намерен издать указ об ограничении работы клубов в Англии

Лондон, 19 июля. Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен запретить ночным клубам и организаторам массовых мероприятий впускать невакцинированных граждан страны.

По сообщению газеты The Guardian, Джонсон пояснил, что принял такое решение, так как обеспокоен «риском, который представляют ночные клубы». Правительство Великобритании считает, что развлекательные ночные клубы играют существенную роль в распространении коронавирусной инфекции.

Ранее Борис Джонсон вынужден был перейти на удаленную работу в связи с контактом с главой минздрава Саджидом Давидом. Причиной такого решения является выявленный COVID-19 у главы министерства.