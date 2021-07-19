СМИ сообщили об устранении разногласий между США и ФРГ по «СП-2»

Вашингтон, 19 июля. Германия и США смогли найти компромисс в вопросе «Северного потока — 2». Об этом сообщили средства массовой информации.

Представители двух стран объявят о договоренностях в ближайшее время. Американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель недавно провели встречу, в ходе которой обсудили газопровод «Северный поток — 2».

Политолог Илия Куса ранее оценил итоги этих переговоров. Он отметил, что стороны остались при своих мнениях. Вашингтон по-прежнему выступает против «СП-2», Берлин же не согласен с этой точкой зрения.