ФСБ составила проект списка запрещенных сведений о России

Москва, 19 июля. Проект списка информации, которая запрещена к получению другими государствами, составили сотрудники Федеральной Службы Безопасности.

Отмечается, что этим списком регулируются данные, к которым запрещен доступ другим государствам, так как эта информация может быть использована против России. К этому списку также отнесли почти всю информацию о деятельности предприятия «Роскосмос».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минцифры рассмотреть предложения технологических компаний по подготовке IT-специалистов. Выполнением поручения также будут заниматься сотрудники ФСБ России.