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Правительство Франции одобрило законопроект об усилении борьбы с COVID-19

  /   Обновлено: 19 июля 2021 22:07
Политика
Правительство Франции одобрило законопроект об усилении борьбы с COVID-19
pixabay.com

Париж, 19 июля. Французское правительство приняло проект закона об усилении мер борьбы с распространением коронавируса. Теперь документ должен рассмотреть парламент.

Законопроект предусматривает введение в стране санитарного пропуска, которым может являться справка о вакцинации или документ об отрицательном результате теста на COVID-19. Пропуск может потребоваться для посещения точек общепита, торговых центров, музеев и театров.

Сейчас во Франции наблюдается четвертая волна коронавируса, темпы заражения которой значительно превышают предыдущие. В 80 процентах случаев речь идет о дельта-штамме, заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

Власти Канады ранее сообщили о скором открытии границ для туристов. Попасть в страну смогут лишь те иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

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франция пандемия COVID-19
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