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Канада анонсировала открытие границ для вакцинированных туристов

  /   Обновлено: 19 июля 2021 21:49
Общество
Канада анонсировала открытие границ для вакцинированных туристов
pixabay.com  /  DEZALB

Оттава, 19 июля. Прошедшие вакцинацию от коронавируса граждане США смогут посещать Канаду с 9 августа. Для туристов из других стран канадские границы откроются с 7 сентября.

Полностью вакцинированным иностранцам не придется проходить двухнедельный карантин при въезде в Канаду. Речь идет о туристах, привитых препаратами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Вакцину необходимо сделать как минимум за 14 дней до въезда в страну, пояснил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

С 9 августа для детей младше 12 лет отменяется двухнедельный карантин. С этого же дня в Канаде возвращаются к работе крупные международные аэропорты.

Турецкие власти ранее не исключили закрытие границ страны из-за распространения дельта-штамма коронавируса. Повлиять на это решение может активная вакцинация от COVID-19.

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