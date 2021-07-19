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Появился финальный трейлер боевика «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»
Общество
Появился финальный трейлер боевика «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»
Кадр из фильма «Snake Eyes»

Лос-Анджелес, 19 июля. На официальном YouTube-канале компании Paramount Pictures появился финальный трейлер фильма «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз». Как и ожидалось, в ролике показали много экшена.

Российская премьера блокбастера состоится уже 22 июля, поэтому создатели перед релизом постарались привлечь к «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз» как можно больше внимания. Похоже, благодаря финальному трейлеру, у них получится зазвать зрителей в кинотеатры. Ролик напичкан впечатляющими сценами — бои на самурайских мечах, взрывы, ночные погони по автострадам. Так, в трейлере есть сцена, где главный герой одним взмахом меча разрубает пополам мотоцикл.

Боевик «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз»режиссера Роберта Швентке является третьим фильмом в серии «G.I. Joe: Бросок кобры». Одновременно боевик запустит одноименную франшизу киновселенной Hasbro. В основу фильма легли линейка игрушек Hasbro и анимационный сериал «G.I. Joe: Настоящий американский герой».

Сюжет разворачивается вокруг загадочного Снейка Айза, который случайно спасает наследника древнего японского клана Арашикаге. Чтобы отблагодарить героя, клан открывает ему тайные знания ниндзя. Секреты самого Снейка Айза, который долгое время скрывал свое прошлое, ставят не только его жизнь под угрозу, но и также угрожают безопасности самых близких людей.

На днях в Сети появился трейлер фильма «Охотник за разумом. Схватка». Главную роль в киноленте исполнит известный актер Элайджа Вуд, который сыграл в фильме одну из главных ролей — аналитика ФБР, проводящего серию интервью с Тедом Банди.

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