Путин предложил увеличить допустимый возраст военачальников на службе

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому маршалы, генералы и адмиралы могут оставаться на службе до достижения 70 лет.

Инициатива касается федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас, согласно этому документу, маршалы России, генералы армии и адмиралы флота могут занимать свои должности до 65 лет.

«С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет», — говорится в законопроекте Путина.

Кремль ранее сообщил об участии Владимира Путина в церемонии открытия Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). Президент осмотрит представленные образцы военной техники.