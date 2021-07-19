Ливия поучаствовала во встрече ОПЕК+

Триполи, 19 июля. Министр нефти и газа Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммад Аун принял участие во встрече стран ОПЕК+, которая состоялась 18 июля в формате видеоконференции.

На 19-й сессии государства – члены международной организации обсудили существующее положение мирового рынка нефти, а также пути согласования приемлемых для всех темпов добычи. По результатам заседания принято решение увеличить производство на 400 тыс. баррелей в месяц начиная с августа и до достижения показателей, определенных сторонами в апреле 2020 года. В конце встречи участники договорились о том, что следующее министерское заседание ОПЕК+ пройдет 1 сентября.

Являясь одним из крупнейших на африканском континенте членов ОПЕК+, Ливия на несколько лет заморозила свою активность на мировом рынке нефти по причине острого внутриполитического конфликта. В ноябре 2020 года страна заявила, что готова подключиться к соглашению о сокращении добычи ОПЕК+ при условии стабилизации производства нефти на ее территории. Около двух недель назад Мухаммад Аун рассказал, что добыча в Ливии в настоящее время составляет 1,3 миллиона баррелей в сутки, выразив надежду на значительное увеличение показателей к концу текущего года.