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Греческий певец Толис Воскопулос умер на 81-м году жизни
Общество
Греческий певец Толис Воскопулос умер на 81-м году жизни
pixabay.com

Афины, 19 июля. Известный греческий певец и музыкант Толис Воскопулос умер в возрасте 80 лет из-за сердечного приступа. Об этом сообщает местное издание Proto Thema.

Один из знаменитых исполнителей в жанре лаика был отправлен 11 июля в главный госпиталь ВВС в Афинах. Певца госпитализировали из-за дыхательной недостаточности. Спустя восемь дней музыкант скончался от сердечного приступа. Через неделю Воскопулос должен был отпраздновать 81 год. Прощание с певцом состоится 21 июля в 15:00 на Первом кладбище в столице Греции.

Ранее российский кинорежиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса. О кончине 81-летнего режиссера сообщили на сайте Киноконцерна «Мосфильм».

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греция певец толис воскопулос
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