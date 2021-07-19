Греческий певец Толис Воскопулос умер на 81-м году жизни

Афины, 19 июля. Известный греческий певец и музыкант Толис Воскопулос умер в возрасте 80 лет из-за сердечного приступа. Об этом сообщает местное издание Proto Thema.

Один из знаменитых исполнителей в жанре лаика был отправлен 11 июля в главный госпиталь ВВС в Афинах. Певца госпитализировали из-за дыхательной недостаточности. Спустя восемь дней музыкант скончался от сердечного приступа. Через неделю Воскопулос должен был отпраздновать 81 год. Прощание с певцом состоится 21 июля в 15:00 на Первом кладбище в столице Греции.

Ранее российский кинорежиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса. О кончине 81-летнего режиссера сообщили на сайте Киноконцерна «Мосфильм».