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США разместят часть эвакуированных афганцев на военной базе в Вирджинии
Политика
США разместят часть эвакуированных афганцев на военной базе в Вирджинии
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 июля. Пентагон эвакуирует часть афганцев и разместит их на территории военной базы в Вирджинии. Известно, что первые вывезенные граждане Афганистана прибудут в США до конца июля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение руководства США начать эвакуацию афганцев, которые сотрудничали с Пентагоном. Дипломат ответила словами известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Захарова цитатой комика подчеркнула несостоятельность военной миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Также дипломат высмеяла мнимую американскую демократию.

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сша афганистан пентагон
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