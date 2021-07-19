The Hill: Трамп после ухода из Белого дома остается значимой фигурой на политической сцене

Вашингтон, 19 июля. Даже ярые противники экс-президента США Дональда Трампа признают, что он остается фаворитом среди республиканцев на выборах 2024 года, сообщает американское издание The Hill.

Бывший лидер Америки стал единственным в истории, кто дважды подвергся импичменту. Прошло уже почти полгода с момента, как Трамп покинул Белый дом, но продолжает оставаться заметной фигурой в политике США на зло оппонентам, считает The Hill.

Трамп легко справляется с внутрипартийными врагами, собирает огромное количество людей на митингах и заставляет считаться с собой на выборах. По мнению издания, пусть мнение о политике довольно полярно, экс-президент до сих пор не утратил способности охватить те части электората, до которых не могут достучаться другие политики. Огромная часть американского населения согласна с политическими взглядами экс-президента и готова отдать за него голос, если Трамп решит баллотироваться.

«Трамп и трампизм живут и здравствуют, и он является господствующей фигурой в Республиканской партии. Одним из его великих достижений было превращение Республиканской партии в партию рабочего класса», — цитирует газета слова бывшего главного советника Белого дома по торговле Питера Наварро.

Ранее издание публиковало объяснения бывшего советника США по национальной безопасности Джона Болтона о том, почему Трамп не смог бы организовать государственный переворот.