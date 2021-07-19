Президент Алжира объявил амнистию тысячам заключенных в честь праздника Курбан-байрам

Алжир, 19 июля. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун помиловал около 14 000 заключенных в стране в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Амнистия коснулась всех осужденных, кроме тех, кто отбывает наказание по обвинению в «террористических действиях, вандализме, коррупции или заговоре против государства».

Глава страны подписал два соответствующих указа. Первый предоставляет свободу лицам, приговоренным к сроку до 12 месяцев — как реальному, так и условному. Второй документ содержит решение об амнистии граждан, получивших профессионально-техническое образование либо окончивших среднюю школу.

Президентское помилование также распространяется на имеющих свидетельство об окончании вуза, при условии, что им осталось отбывать менее 24 месяцев от срока наказания.

Кроме того, Теббун распорядился выпустить на свободу более 100 активистов народного движения «Хирак», задержанных в прошлую среду, 14 июля. Аналогичное решение президент принял десятью днями ранее. Тогда помилование получили еще 18 человек.

Амнистия приурочена к главному мусульманскому празднику Курбан-байрам и связанным с ним церемониям хаджа.

Правозащитные организации и оппозиционные партии в Алжире на протяжении последних нескольких месяцев призывают президента Теббуна освободить активистов, арестованных за участие в митингах движения «Хирак» либо за публикацию антиправительственных материалов в социальных сетях.