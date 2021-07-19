Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 22:46
22:41
Общество
Авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 17 августа
22:37
Политика
Джонсон намерен издать указ об ограничении работы клубов в Англии
22:32
Происшествия
Норвежец стал жертвой стрельбы в центре Осло
22:29
Происшествия
Первого участника штурма Капитолия осудили в США
22:24
Происшествия
Виновница ДТП в Москве из зала суда направится в СИЗО
22:17
Весь мир
«Похоронил отношения двух стран»: эксперты рассказали про деятельность посла Франции в ЦАР
22:16
Общество
ФСБ составила проект списка запрещенных сведений о России
22:12
Армия
Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» вызвали панику в США
22:07
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболистка сборной США заразилась коронавирусом перед матчем с Россией на ОИ
22:04
Политика
СМИ сообщили об устранении разногласий между США и ФРГ по «СП-2»
Все новости

Президент Алжира объявил амнистию тысячам заключенных в честь праздника Курбан-байрам
Весь мир
Президент Алжира объявил амнистию тысячам заключенных в честь праздника Курбан-байрам
Prt Scr facebook.com  / 

Алжир, 19 июля. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун помиловал около 14 000 заключенных в стране в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Амнистия коснулась всех осужденных, кроме тех, кто отбывает наказание по обвинению в «террористических действиях, вандализме, коррупции или заговоре против государства».

Глава страны подписал два соответствующих указа. Первый предоставляет свободу лицам, приговоренным к сроку до 12 месяцев — как реальному, так и условному. Второй документ содержит решение об амнистии граждан, получивших профессионально-техническое образование либо окончивших среднюю школу.

Президентское помилование также распространяется на имеющих свидетельство об окончании вуза, при условии, что им осталось отбывать менее 24 месяцев от срока наказания.

Кроме того, Теббун распорядился выпустить на свободу более 100 активистов народного движения «Хирак», задержанных в прошлую среду, 14 июля. Аналогичное решение президент принял десятью днями ранее. Тогда помилование получили еще 18 человек.

Амнистия приурочена к главному мусульманскому празднику Курбан-байрам и связанным с ним церемониям хаджа.

Правозащитные организации и оппозиционные партии в Алжире на протяжении последних нескольких месяцев призывают президента Теббуна освободить активистов, арестованных за участие в митингах движения «Хирак» либо за публикацию антиправительственных материалов в социальных сетях.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Президент Алжира объявил амнистию тысячам заключенных в честь праздника Курбан-байрам
алжир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru