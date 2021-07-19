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Сборы «Черной Вдовы» резко упали из-за сервиса Disney+
Общество
Сборы «Черной Вдовы» резко упали из-за сервиса Disney+
Кадр из фильма «Черная Вдова»

Лос-Анджелес, 19 июля. Новый блокбастер Marvel «Черная Вдова» успешно стартовал в прокате и за первый уик-энд собрал большую кассу. Однако после выхода фильма на Disney+ сборы резко упали.

Еще недавно лидирующий в прокате фильм «Черная Вдова» установил антирекорд на второй неделе после релиза. Касса супергеройского блокбастера внезапно провалилась на 67%, заработав лишь 26,3 миллиона долларов. Сборы стали ничтожными по сравнению с тем, что показывал фильм Marvel на старте, сообщает портал Deadline. В премьерный уик-энд картина со Скарлетт Йоханссон в главной роли заработала 215 миллионов долларов.

Руководители сети американских кинотеатров винят в резком падении сборов стриминговый сервис Disney+, где выходят киноновинки параллельно с привычными премьерами. По их мнению, платформа отнимает кассу у кинотеатров, которые и так сильно пострадали во время пандемии. Кроме того, фильм от Marvel после выхода стал самой популярной лентой по статистике «пиратских» скачиваний.

«Гибридная модель релиза — это не новые деньги, а средства, извлеченные из традиционного окна домашнего видео, которое в связи с этим больше не имеет смысла», — цитирует слова владельцев кинотеатров портал «Культуромания».

После премьеры «Черной Вдовы» поклонники заподозрили продолжение в виде сериала и не ошиблись, сообщают инсайдеры. Как и предполагалось, у фильма есть сцена после титров, показывающая дальнейшее будущее киновселенной Marvel, которая и станет основой для сериала.

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