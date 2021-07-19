Замглавы Минобороны РФ обсудил с послом Шри-Ланки военное сотрудничество

Москва, 19 июля. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Шри-Ланки в Москве Ламавансом Мигахаланде, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Замглавы Минобороны РФ обсудил с послом перспективы развития российско-ланкийских отношений, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. В ведомстве также добавили, что Ламаванс Мигахаланде завершает свою службу в России в конце июля 2021 года.

Ранее глава Минобороны РФ посетил Ростовскую область с рабочим визитом. Министр провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Шойгу побывал в музейном комплексе под Таганрогом «Самбекские высоты» и обсудил с Голубевым развитие парка «Патриот».