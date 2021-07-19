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Сирийские минометчики приняли участие в конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

  /   Обновлено: 19 июля 2021 21:15
Армия
Сирийские минометчики приняли участие в конкурсе «Мастера артиллерийского огня»
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Жаворонков

Дамаск, 19 июля. Сирийские минометчики приняли участие в отборочном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня», который состоялся в провинции Дамаск.

Минометные расчеты поочередно поразили мишени из установки бронированного тягача, гранатометов и минометов. Все военные владеют ими мастерски, поскольку проверили их действенность во многочисленных боях с вооруженными исламистскими бандгруппами.

Участие в Армейских играх сирийцы принимают не в первый раз, они уже показывали неплохие результаты в минометной стрельбе. Победители отборочных конкурсов станут на шаг ближе к участию в конкурсе АрМИ-2021, пишет сирийское агентство SANA.

Примечательно, что все упражнения для состязания организаторы взяли из реальной боевой практики. Так, в конкурсе появились этапы на быструю оценку обстановки и передислокацию расчета. В августе лучшие артиллеристы отправятся в Россию на международный этап АрМИ.

В России тоже проходят отборочные состязания. Ранее военнослужащие инженерно-саперных и понтонно-мостовых подразделений ЦВО в рамках отбора прошли конкурсы «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

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Сирия вс рф арми-2021
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