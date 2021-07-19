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Российско-индийские учения «Индра-2021» пройдут на полигоне ЮВО под Волгоградом
Армия
Российско-индийские учения «Индра-2021» пройдут на полигоне ЮВО под Волгоградом
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Волгоград, 19 июля. Полигон Южного военного округа Прудбой в Волгоградской области станет местом проведения российско-индийских учений «Индра-2021».

Военные маневры будут проходить с 1 по 13 августа. В тренировке задействуют более 300 различных мишеней, которые будут имитировать бронетехнику условного противника.

Специально для учений на территории полигона будет оборудован «населенный пункт». Всего в условном городе будет три улицы и 50 домов. Там будут размещены подвижные мишени и около 30 фигур «людей», которые будут имитировать вражеских стрелков.

Маневры направлены на отработку готовности войск к борьбе с терроризмом. Военнослужащим придется найти и уничтожить вооруженные группировки условных боевиков. Кроме этого, солдаты сдадут нормативы по обнаружению и нейтрализации взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что Росгвардия провела антитеррористические учения «Заслон-2021» в Мурманской области. Военнослужащие отработали перехват группы «террористов», предупредив совершение теракта.

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Все новости / Армия / Российско-индийские учения «Индра-2021» пройдут на полигоне ЮВО под Волгоградом
россия индия индра-2021
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