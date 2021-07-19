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В Военно-промышленной комиссии РФ рассказали, как Су-57 «нарастит мускулы»

  /   Обновлено: 19 июля 2021 21:13
Армия
В Военно-промышленной комиссии РФ рассказали, как Су-57 «нарастит мускулы»
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 19 июля. Обновленная вариация российского стелс-истребителя Су-57 обзаведется расширенными боевыми возможностями, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

Российские специалисты продолжат наращивать боевой потенциал отечественной крылатой машины пятого поколения, отметил Смирнов в беседе с журналистами РИА Новости почти перед самым открытием международного авиасалона МАКС-2021 в Подмосковье. Он уточнил, что Су-57 «нарастит мускулы» за счет внедрения обновленного бортового электронного компонента, а также расширения арсенала вооружения истребителя. Однако главным элементом станет новый двигатель, работы по созданию которого ведутся сотрудниками Объединенной двигателестроительной корпорации.

Ранее американский военный эксперт Тайлер Роговей прокомментировал необычную деталь новейшего одномоторного легкого истребителя, презентация которого состоится в ходе МАКС-2021. Интересная «фишка» в хвостовой части самолета буквально привела его в замешательство.

Кроме того, в компании «Ростех» уже определились с первой «целью» для нового самолета, сообщает RT. Представители фирмы опубликовали в Сети новое изображение крылатой машины, в зеркальной поверхности оптико-локационной станции которой отражается корабль, имеющий внешнее сходство с британским эсминцем HMS Defender.

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россия самолет истребитель су-57 МАКС-2021
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