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В Сети показали, как выглядит самая большая атомная субмарина «Князь Владимир»
Армия
В Сети показали, как выглядит самая большая атомная субмарина «Князь Владимир»
mil.ru  /  Минобороны РФ

Санкт-Петербург, 19 июля. Субмарина четвертого поколения «Князь Владимир» впервые будет принимать участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Подлодка вооружена 16 баллистическими ракетами «Булава», которые способны уничтожить цель на расстоянии 10 тыс. километров. Подводный крейсер имеет весьма эффектную «внешность». Его длина составляет 170 метров, что в шесть раз больше синего кита. В высоту «Князь Владимир» достигает размеров пятиэтажного дома. В связи с этим во время парада субмарине придется стоять перед строем остальных кораблей.

В данный момент подлодку активно подготавливают к торжественному мероприятию. Военнослужащие Северного флота красят кнехты, а над палубой уже подняли флаги расцвечивания.

Ранее сообщалось, что в этом году в главном военно-морском параде впервые будут участвовать сразу три атомных подводных крейсера. Кроме «Князя Владимира», по акватории Финского залива проплывут субмарины «Орел» и «Вепрь».

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князь владимир подлодка атомная субмарина
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