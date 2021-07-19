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Редкие кадры подготовки Черноморского флота ко Дню ВМФ в Севастополе появились в Сети
Армия
Редкие кадры подготовки Черноморского флота ко Дню ВМФ в Севастополе появились в Сети
Отдел информационного обеспечения Черноморского флота

Севастополь, 19 июля. Видео подготовки к торжественным мероприятиям ко Дню ВМФ экипажей Черноморского флота на главной базе в Севастополе опубликовали в Сети.

В акватории Черного моря проводят маневры крейсер «Москва», большой десантный корабль «Азов», а также тральщик «Иван Антонов». Возглавлять парад будет подлодка «Великий Новгород».

Организаторам в этом году пришлось сократить часть торжественных мероприятий в День ВМФ, например, были отменены все массовые мероприятия, включая салют. Сделано это в связи с ограничениями, введенными из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе.

Однако праздник для моряков никто не отменял. Подготовка к нему проходит на причале.

Ранее сообщалось, что атомный крейсер «Петр Великий» начал подготовку к главному военно-морскому параду. Он пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге.

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