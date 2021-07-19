Толкалина попозировала у моря в шубе поверх купальника

Москва, 19 июля. Известная актриса Любовь Толкалина опубликовала новый необычный снимок. Знаменитость сфотографировалась у моря в экстравагантном наряде.

Артистка показала новый кадр на своей странице в Instagram. На снимке Толкалина, которая сейчас находится на отдыхе в Крыму, позирует в черном купальнике и босоножках. Однако самым неожиданным элементом ее наряда стала шуба, надетая поверх одежды для купания.

В посте под фото звезда отечественного кино поделилась интересными фактами о себе. Например, она рассказала, что плохо переносит жару. При этом в хорошую погоду настроение Толкалиной улучшается.

«Бывает, я откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня», — призналась актриса.

Кроме того, знаменитость пожаловалась на мигрени, которыми она страдает с детства. Артистка также рассказала, что ей доводилось видеть привидений и домового, пишут «Дни.ру». Поклонников Толкалиной очень заинтересовал факт о ней, связанный с мистикой.

«Расскажите, как выглядит домовой. Всегда было интересно узнать, как он выглядит», — попросила актрису одна из подписчиц. «Домовой, как и привидение, выглядит как будто посмотрел на солнце и ослеп на время. Будто дыра пространства перед глазами», — ответила звезда.

Любовь Толкалина часто выкладывает снимки без одежды, чем возмущает многих пользователей соцсетей. Актриса уже объясняла, почему любит публиковать подобные фото.