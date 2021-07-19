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В МО РФ рассказали, как мотострелки на Сахалине вырвались из «капкана диверсантов»
Армия
В МО РФ рассказали, как мотострелки на Сахалине вырвались из «капкана диверсантов»
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Южно-Сахалинск, 19 июля. Российские мотострелки успешно разбили «врага», вырвавшись из «засады» в ходе учений на Сахалине, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Мотострелковые соединения на Сахалине приняли участие в маневрах по отражению атаки условных диверсантов, рассказали в российском военном ведомстве. Согласно сценарию мероприятия, мотострелки попали в тренировочную засаду, устроенную «вражеской» ДРГ. Условный неприятель подорвал первую и последнюю машины в колонне на дороге при помощи фугасных зарядов, обездвижив мотострелков и поймав их в «капкан».

Водителям-механикам уцелевших МТ-ЛБ при помощи мастерства удалось вырваться из «смертельной ловушки», вывернув и выведя машины из опасной зоны. Прикрываясь бронетехникой, десантники спешились и нанесли ответный удар по силам условного врага, полностью разбив его.

Ранее представители военного руководства России и Республики Беларусь провели инспекцию полигонов, на которых пройдут совместные учения сил двух государств «Запад-2021». Кроме того, стороны договорились об очередности проведения тренировочных мероприятий.

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