Министр обороны Азербайджана провел совещание с руководящим составом армии

Баку, 19 июля. Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов провел совещание с руководящим составом армии на фоне пресечения возможных провокаций ВС Армении, сообщает пресс-служба ведомства.

На мероприятии присутствовали заместители министра обороны, командующие всеми видами войск, начальники главных управлений. Командиры воинских соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, участвовали на совещании по видеосвязи.

Гасанов напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «война осталась позади, но в любой момент нужно быть готовыми к ней». Глава минобороны страны поручил расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений и усилить бдительность на приграничных зонах.

«Армянская сторона несет ответственность за эскалацию напряженности на границе», — отметил Гасанов.

Кроме этого, министр республики дал указания руководящему составу армии в отношении проведения инженерно-саперных работ.

Ранее президент Азербайджана объявил о завершении конфликта в Нагорном Карабахе. Баку поставил точку в долгосрочном конфликте и выполнил резолюции Совбеза ООН.