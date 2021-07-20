Жизнь без фудкортов: противоковидные меры в Самарской области снова ужесточили

Самара, 20 июля. В регионе вводятся новые ограничения в связи с ухудшением обстановки по COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

В частности, нельзя будет принимать пищу за столиками в фудкортах торговых центров. Можно только приобретать продукцию на вынос либо заказывать доставку. Под запретом — танцплощадки, фан-зоны и проведение корпоративов.

В МФЦ, салоны красоты, парикмахерские, заведения ногтевого сервиса можно будет попасть только по предварительной записи.

Также в регионе действует требование об обязательной вакцинации сотрудников госучреждений, образования, медицины, транспорта, сферы услуг. Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию не менее 60% от общей численности сотрудников. Если это требование не будет обеспечено, работа предприятия может быть остановлена, а руководители — оштрафованы.

Ранее ФАН сообщал, что на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре на матчах «Крыльев Советов» будет выделен отдельный сектор для прошедших вакцинацию от COVID-19. Билет в такой сектор стоит дешевле обычного.