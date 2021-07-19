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Адвокат Курбана Омарова раскрыл детали первого заседания по делу о разводе

  /   Обновлено: 19 июля 2021 21:02
Шоу-бизнес
Адвокат Курбана Омарова раскрыл детали первого заседания по делу о разводе
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 19 июля. Официальный представитель бизнесмена Курбана Омарова сообщил, что супруг Ксении Бородиной не выступает против развода, однако его волнует будущее их общей дочери Теоны.

Бесменая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина подала на развод со вторым мужем в середине июня. Первое заседание состоялось 19 июля. Супруги лично не присутствовали в суде — урегулировать вопросы по бракоразводному процессу пришли их юристы. Адвокат Курбана Омарова Сергей Бычков после заседания в беседе с журналистами заявил, что бизнесмена в первую очередь волнует опека над дочерью Теоной. Он отметил, что о разделе совместно нажитого имущества пока речи не идет, ведь супруги хотят разойтись мирно.

«Мой доверитель не возражает против расторжения брака, о чем мы сообщили суду. <...> Для Курбана вопрос имущества второстепенен. Для него важнее вещи, связанные с дочерью. Он заинтересован в том, чтобы у ребенка были и мама, и папа», — рассказал Сергей Бычков в интервью Life.

О причинах развода не говорит ни Бородина, ни Омаров. Фанаты звезды «Дома-2» уверены, что она просто устала терпеть измены супруга. Незадолго до подачи документов на развод, Курбана Омарова заметили в обществе молодых участниц скандальной телестройки — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. После рождения дочери Теоны бизнесмена уже «ловили» на интрижках. Еще тогда телеведущая собиралась подавать на развод, однако все же простила мужа.

Ведущая «Дома-2» вместо страданий по неверному супругу ушла в настоящий отрыв. Она ходит с подругами по ночным клубам, а также, судя по всему, уже нашла нового ухажера. Бородину подозревают в романе с известным ресторатором Эриком Авагяном.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Курбана Омарова раскрыл детали первого заседания по делу о разводе
развод дом-2 бородина омаров
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