Выборы по-американски: чем завершится для Ливии сотрудничество с НПО IFES

Высшая избирательная комиссия Ливии (HNEC) за последние два месяца активизировала усилия по подготовке к проведению президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года. Несмотря на отсутствие консенсуса среди членов Форума политического диалога в Женеве по механизму проведения плебисцита, ведомство продолжает открывать участки для голосования и развозку бюллетеней.

Благодаря официальной странице в Facebook любой желающий может с легкостью отследить деятельность специалистов. Тем не менее внимание пользователей привлекло неоднократное упоминание о сотрудничестве HNEC c американской неправительственной организацией «Международный фонд электоральных систем» (IFES).

Региональным директором НПО в Триполи назначен Иан Смит. Он с регулярной периодичностью появляется на всех больших мероприятиях, организуемых избирательной комиссией.

IFES упоминается чуть ли не в каждом третьем посте HNEC в Facebook. Одно из последних мероприятий датируется 10 июля. В столичном офисе под эгидой американских специалистов состоялся семинар по поводу процедуры проведения апелляций.

Международная редакция Федерального агентства новостей решила разобраться, что из себя представляет «Международный фонд электоральных систем» и к чему может привести сотрудничество Ливии с НПО США.

Кто такие IFES

«Международный фонд электоральных систем» (International Foundation for Electoral Systems) создан в 1987 году. Автором идеи выступил политический консультант и менеджер избирательных кампаний кандидатов от Республиканской партии США Фредерик Клифтон Уайт-старший.

Основной целью НПО является продвижение демократии через сотрудничество с гражданским обществом, государственными учреждениями и частным сектором. Среди их методов можно отметить помощь в проведении выборов и разработке избирательного законодательства, а также увеличение политического участия населения через просветительские мероприятия и деятельность в СМИ.

Как сообщает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в личном Telegram-канале, IFES получает финансирование не только от США, но и Великобритании, Канады, Швейцарии, Франции, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии. С даты основания организация обзавелась офисами в 45 странах мира и успела отметиться в 145 государствах.

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За последние 10 лет специалисты НПО участвовали в организации и проведении национальных выборов в Судане, референдума Южного Судана о самоопределении и плебисцита в штате Южный Кордофан.

С 2011 года американцы работают в Тунисе, где обучают государственных служащих, судей, юристов и журналистов по избирательным темам. Там же IFES оказывает техническую поддержку во время разработки и внесения корректировок в правовую базу республики.

В Киргизии международный фонд ежегодно организовывает для школьников «лагеря демократии». Детей и подростков знакомят с жизнью в США и привилегиями штатов.

IFES фактически является инструментом для распространения демократии в мире, что отвечает внешнеполитической стратегии США. За это, в частности, организация неоднократно подвергалась критике. Ряд чиновников и политических партий мировых держав уличили американское НПО во вмешательстве во внутренние дела государств.

Негативные последствия

По меньшей мере представители трех стран осудили «помощь» International Foundation for Electoral Systems. И это только те случаи, которые просочились в СМИ. Не исключено, что их гораздо больше.

В ноябре 2019 года в Мьянме 20 парламентских партий раскритиковали ЦИК страны за закупку оборудования у IFES для предстоящих выборов. Они выразили беспокойство о возможной фальсификации результатов голосования, поскольку поставленными компьютерами могут управлять из США.

В сентябре 2020-го Палата представителей Республики Сербской отменила меморандум о сотрудничестве с американской НПО после предостережения члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. По его словам, специалисты фонда собираются перестроить избирательную систему, чтобы дисквалифицировать кандидатов на всеобщем голосовании 2022 года, не устраивающих Вашингтон.

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Спустя три месяца Министерство социальной солидарности в Египте попыталось внести отделение IFES в список запрещенных неправительственных организаций. Причиной стала непрозрачность иностранного финансирования. Апелляционный суд Каира отменил решение из-за недостаточной доказательной базы. Тем не менее сотрудники ведомства продолжают работать над тем, чтобы запретить НПО вести деятельность на территории республики.

Помощь ливийскому HNEC

За последние два месяца «Международный фонд электоральных систем» по всей видимости активизировал усилия по поддержке Высшей избирательной комиссии Ливии.

В конце июня в штаб-квартире HNEC состоялся курс учебной программы для послов по повышению осведомленности о выборах под эгидой группы поддержки женщин УВКБ и в сотрудничестве с IFES.

Вслед за этим, 4 июля, при содействии американского НПО глава избирательной комиссии Имад ас-Саих открыл информационный центр для представителей прессы. Он необходим для освещения процесса голосования на международном уровне.

На следующий день в Триполи состоялась первая научная конференция по информации и выборам при поддержке IFES.

Кроме того, 7 июля Высшая избирательная комиссия отпраздновала создание комитета общественного союза ливийских женщин при HNEC. Здесь также не обошлось без содействия американского НПО.

Что дальше?

Активная деятельность со стороны «Международного фонда электоральных систем» создает впечатление, что американцы стараются помочь Высшей избирательной комиссии в проведении президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года. Однако в действительности под видом поддержки демократического избирательного процесса НПО получила полный контроль над организацией плебисцита в Ливии.

По факту IFES взяла на себя роль некоего генерального консультанта и получила доступ ко всем направлениям HNEC, в том числе к «чувствительным» областям. При этом скандалы в Боснии и Герцеговине, Мьянме и Египте ясно показывают, что эта организация является не проводником «демократии», а лоббирует интересы США. Не исключено, что Вашингтон может реализовать в североафриканской стране сербский сценарий по дисквалификации неугодных Белому дому кандидатов в президенты.