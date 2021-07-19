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Рособоронэкспорт с начала 2021 года подписал контракты более чем на $5 млрд

  /   Обновлено: 19 июля 2021 20:56
Армия
Рособоронэкспорт с начала 2021 года подписал контракты более чем на $5 млрд
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 июля. С начала 2021 года Рособоронэкспорт заключил контракты на сумму в пять миллиардов долларов. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

По его словам, более 80% из подписанных контрактов предполагают поставки продукции для военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

«МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов», — пояснил Михеев.

Он также добавил, что в ходе авиасалона МАКС-2021 компания планирует подписать совместные с холдингом «Технодинамика» программы, которые предполагают продвижение российской продукции на внешний рынок.

Напомним, Международный авиационно-космический салон будет проходить в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. В первый день выставки состоится презентация нового российского истребителя, передает «Утро.ру».

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россия рособоронэкспорт МАКС-2021
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