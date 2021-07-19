«Шотландцы знают?»: Осташко посмеялся над учениями Украины и Британии

Москва, 19 июля. Участники передачи «Время покажет» обсудили совместные учения Украины и Великобритании, на которые прибыли шотландцы.

В студии показали сюжет украинского СМИ, где корреспондент рассказывает о совместных учениях: на кадрах показаны и элементы стрельбы, и боевая техника, и игра шотландцев на волынках. При этом украинский репортер уточняет, что большая часть «гарных воинов» прибыла с острова Фиджи.

Запись репортажа заставила гостей программы улыбнуться.

«Шотландцы знают, что это шотландцы?» — с иронией поинтересовался руководитель издания PolitRussia и ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко.

Однако вскоре все участники дискуссии вернулись к серьезному обсуждению. Политолог Александр Клюкин отметил, что военно-стратегическое пространство было главной причиной госпереворота на Украине. Может, украинцы сами этого не понимали, но Великобритания и США точно знали, во что втягивают Киев, уверен политолог.

Ранее сообщалось, что Руслан Осташко прокомментировал закон Украины о коренных народах. По его словам, эта мера принята «назло соседу». Как передавала НСН, Украина ужесточит требования к въезжающим из России, Белоруссии и Индии.