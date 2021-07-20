Война, убитые животные, коронавирус: Токио и его тяжелые отношения с Олимпиадой

До перенесенных летних Олимпийских игр в Токио остаются считанные дни, но уже кажется, что японцы провалят организацию Олимпиады. Многие спортсмены жалуются на условия проживания, а тут еще и коронавирус, который связал руки не только болельщикам, но и самим спортсменам. Игры откроются 23 июля, но пока вспомним, как Япония принимала предыдущие Олимпиады — все попытки оказались неудачными. Исторически у Японии сложились непростые отношения с главным спортивным событием четырехлетия.

Олимпийские игры — 1940

В 1940-м году Япония отмечала свое 2600-летие. У японцев возникла идея не просто грандиозно отпраздновать национальный праздник, но и совместить его с организацией и проведением Олимпиады. Показательно, что на тот момент Игры не принимала ни одна азиатская страна. Для Японии Игры стали заманчивой возможностью познакомить мир со своей культурой, традициями и продемонстрировать другим государствам свое развитие и мощь. Страна, отчаянно боровшаяся за спортивный праздник, потратила огромные средства на продвижение заявки. Только на ознакомительные поездки в Токио официальных лиц и спортсменов японские власти потратили полмиллиона долларов. Полностью оплатили поездку в Японию в 1936 году и главе Международного олимпийского комитета (МОК) Анри де Байе Латуре. Это сработало. МОК все же благословил Токио на Игры в 1940 году. Первая зимняя Олимпиада, которая также была запланирована на 1940 год, была отдана еще одному японскому городу — Саппоро. Таким образом, Япония получила в один год аж две Олимпиады.

Страна радовалась: в городах запускали салюты и уже начали выпускать сувенирную продукцию. Но не тут-то было: в скором времени на олимпийский Токио начали сыпаться одна за другой незначительные, но неприятности. Организаторы не могли определиться с местом для центрального стадиона, японцы не смогли найти компромисс по олимпийскому маршруту, в Токио не хватало отелей, а строительство спортивной инфраструктуры шло очень медленно. Проблемы хоть и выбивали из колеи, но не были неразрешимыми. Однако в июле 1937 года началась японо-китайская война. Даже во время войны власти надеялись, что конфликт быстро разрешится и Игры пройдут в установленные сроки, но из-за столкновений расходы на Олимпиаду существенно сократили. Против выступили и обычные жители Токио, заявив, что пока в Японии проливается кровь, ни о каком празднике спорта не может быть и речи. В июле 1938 года японцам пришлось отказаться сразу от двух Олимпиад — летней в Токио и зимней в Саппоро. Игры 1940 года экстренно перенесли в Хельсинки, но из-за Второй мировой войны спортивный турнир решили не проводить вообще.

Global Look Press / KEYSTONE Pictures USA/ZUMAPRESS.com

Олимпийские игры — 1964

В 1964 году Япония вновь получила шанс показать миру свой уклад жизни, познакомить людей со всего земного шара со своей культурой и продемонстрировать свои достижения. Игры японцам удались, но на них страна потратила огромные ресурсы. В Японии в рекордно быстрые сроки была создана передовая инфраструктура. Еще в 1962 году Токио напоминал послевоенные руины, но за год до Игр японцы сделали невозможное.

Хоть токийские игры 1964 года и выглядели идеальными, но таковыми они совсем не являлись. В попытках произвести впечатление на весь мир японцы запустили высокоскоростную железную дорогу между Токио и Осакой, которая обошлась стране в миллиард долларов — 1/3 часть всего бюджета, выделенного на Олимпиаду. Экономить пришлось на других проектах, например сократить монорельсовую дорогу, соединявшую аэропорт с центром города. Дорогу провели над водой, что пагубно повлияло на окружающую среду и экологию в целом. В реку выбрасывались ядовитые отходы, рыба погибала. Кроме того, ради Игр в Токио снесли сотни жилых домов и вырубили огромное количество деревьев. Но самая страшная «жертва» той Олимпиады заключалось в том, что японцы, желая очистить город якобы от всего лишнего, отлавливали бродячих кошек и собак и травили их. Всего было убито 200 тысяч животных.

Global Look Press / Wang Zijiang/XinHua

Олимпийские игры — 2020

В 2020 году Токио должны были принять летние Олимпийские игры, но мир захватила эпидемия коронавируса, из-за чего Игры пришлось перенести на 2021. Эпидемиологическая ситуация в Токио и сейчас оставляет желать лучшего — во время Игр будет действовать режим ЧС, практически все соревнования пройдут без зрителей, а условия проживания, как уже выяснилось, оставляют желать лучшего. Похоже, у Токио вновь не сложились отношения с Олимпийскими играми, но Япония изо всех сил пытается их наладить.