Опубликованы постеры с главными героями нового фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 19 июля. Постеры, на которых можно увидеть главных героев еще не вышедшего фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева, опубликовали в Сети.

Атмосферные изображения с персонажами новой ленты выложили в Twitter-аккаунте кинокартины. Постеры демонстрируют Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса, Ребекку Фергюсон в роли леди Джессики и других актеров фильма.

«Дюна» станет экранизацией произведения писателя Фрэнка Герберта. Лента Дени Вильнева охватит приблизительно половину первой книги из соответствующего цикла. Главному герою фильма в исполнении Шаламе предстоит объединить жителей планеты Арракис, чтобы бороться против галактической империи.

Премьерный показ ленты состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре. Массовому зрителю новая «Дюна» будет доступна в октябре.