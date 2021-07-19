Яна Чурикова записала видеоманифест без макияжа в поддержку женщин

Москва, 19 июля. Телеведущая Яна Чурикова решила оригинально ответить хейтерам в Сети. Она записала ролик, на котором предстала без макияжа, и рассказала, что на самом деле «должны» женщины.

Звезда иронично отметила, что на этот видеоманифест ее вдохновили комментарии в соцсетях. По словам телеведущей, она часто сталкивается с мнением, что женщина не должны ходить без макияжа и выкладывать фото без косметики на всеобщее обозрение. Яна Чурикова записала ролик, на котором предстала с красным и немного припухшим лицом. Однако она не только показала себя без прикрас, но также порассуждала, что и кому на самом деле «должна» женщина.

«Женщина, на мой взгляд, вообще никому ничего не должна. Кроме, пожалуй, себя. Себе женщина должна: делать то, что приносит радость ей, а не то, что приносит радость другим, в ущерб себе самой! Жизнь женщины – это ее выбор!» — продекларировала телеведущая.

Под видео она перечислила несколько пунктов, что, по ее мнению, нужно женщине для счастливой жизни. Помимо прочего, Чурикова считает, что каждая девушка вольна сама выбирать, как ухаживать за собой. Если женщина не вколола филлеры по совету подруг или под влиянием модных тенденций, значит это ее выбор, подчеркнула Чурикова. По словам звезды, у всех есть недостатки и это абсолютно нормальные «явления организма», а хейт в Сети лишь провоцирует комплексы и убивает самооценку.

«Да, у меня пигментация, как и у многих рожавших женщин за 42. Я научилась с ней справляться, но совсем она не исчезнет. А еще у меня целлюлит, как у многих из вас», — призналась Чурикова.

Многие звезды шоу-бизнеса призывают поклонников принять себя и полюбить свое тело. Движение бодипозитива набирает обороты по всему миру. Однако многие считают, что порой бодипозитив переходит все границы. Так, американская певица и актриса Мадонна опубликовала в Instagram снимок со своей 24-летней дочерью Лурдес, которая предстала в кадре с небритыми подмышками.