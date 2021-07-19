Новый катер «Грачонок» для Северного флота РФ заложили в Рыбинске

Рыбинск, 19 июля. Российские специалисты приступили к строительству очередного противодиверсионного катера типа «Грачонок», рассказали представители пресс-службы предприятия «Вымпел».

Строящийся корабль станет уже девятым по счету образцом, заложенным на заводе «Вымпел», расположенном в Рыбинске. Предыдущие восемь экземпляров были произведены для нужд Северного флота РФ и Росгвардии в равных пропорциях. Известно, что в общей сложности в распоряжении североморцев и росгвардейцев имеется 24 противодиверсионных катера класса «Грачонок». Строящийся корабль будет передан Северному флоту.

Ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут заявил, что Киеву хватит пяти американских списанных катеров класса Cyclone, построенных еще в 1990-х годах, чтобы якобы заблокировать российский Черноморский флот вблизи Крыма.

Кроме того, российские моряки в Санкт-Петербурге провели очередную репетицию торжественного парада ко Дню Военно-морского флота, сообщает RT. По словам главнокомандующего российским ВМФ адмирала Николая Евменова, праздничное мероприятие пройдет при участии трех атомных субмарин.