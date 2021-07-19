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«Он войдет в историю»: журналисты в ЦАР похвалили мэра Банги за отличную работу
Весь мир
«Он войдет в историю»: журналисты в ЦАР похвалили мэра Банги за отличную работу
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 19 июля. Журналисты издания Le Potentiel Centrafricain похвалили мэра столицы Эмиль Раймонда Грос-Накомбо за эффективную работу.

Корреспонденты агентства рассказали о значимой роли, которую играет Грос-Накомбо в становлении города и всего государства в целом.

Глава Банги еще в самом начале руководства столицей заверил центральноафриканцев, что сделает ее более привлекательной и приспособленной к жизни.

«Грос-Накомбо всегда говорил, что бросит все усилия на восстановление города после острого военно-политического кризиса», — дополнили журналисты.

В данном случае сотрудники Le Potentiel Centrafricain подразумевают противостояние Вооруженных сил ЦАР (FACA) и боевиков «Коалиции патриотов за перемены», которые находились в подчинении экс-президента республики Франсуа Бозизе.

«Он войдет в историю»: журналисты в ЦАР похвалили мэра Банги за отличную работу
Prt Scr facebook.com  / 

Справедливо отметить, что именно профессионализм российских инструкторов в обучении военнослужащих FACA определил исход событий в пользу действующей власти и лично президента Фостен-Арканжа Туадера.

Также корреспонденты подчеркнули, что чиновник уже смог полноценно проявить себя в роли целеустремленного и квалифицированного руководителя.

«У нашего мэра есть значительное количество достижений, в том числе восстановление коммуникаций и связи в большинстве районов Банги. Грос-Накомбо обязательно войдет в историю, как опытный управленец и политик», — добавили эксперты издания.

Ранее сообщалось о том, что мэр города подвел итоги пятилетней деятельности на посту. Главной проблемой, с которой столкнулась столица, стала борьба с кумовством, регионализмом и трайбализмом в администрации.

Грос-Накомбо начал требовать от чиновников ответственного отношения к работе и приставил лучших сотрудников к отстающим для обмена опытом, что повысило дисциплину среди служащих.

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мэр цар
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