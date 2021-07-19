Психотерапевт объяснила суть заболевания, как у дочери Лолиты

Певица Лолита Милявская редко говорит о своей единственной дочери Еве. У наследницы артистки есть проблемы со здоровьем — она страдает синдромом Аспергера. В разговоре с ФАН психотерапевт, профайлер, психолог Мирослава Буш объяснила суть этого заболевания.

Синдром Аспергера сегодня

Синдром назван в честь австрийского педиатра Ганса Аспергера. В начале 90-х заболевание было включено в международную классификацию болезней. По словам собеседницы ФАН, синдром считается одним из заболеваний, относящихся к аутическому спектру.

«Ученые выявили, что у аутизма бывают еще и такие проявления. Безусловно, если мы будем разбираться в симптомах, то мы получим классический аутизм», — говорит Буш.

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Как отмечает специалист, на сегодняшний день синдром Аспергера диагностируется тяжело. До сих пор ведется много споров о природе этого заболевания.

«Одни утверждают, что оно передается генетически, другие твердят об обратном. Но на самом деле оно диагностируется примерно с 4 до 11 лет, хотя особенности в поведении можно вычленить и до 30 месяцев», — рассказывает психотерапевт.

В своей практике Мирослава Буш встречала детей с синдромом Аспергера уже в возрасте пяти-шести лет.

Сложности в коммуникации

По словам собеседницы ФАН, у детей с синдромом Аспергера и аутизмом безусловные сложности с коммуникацией, но это не главная проблема.

«На мой взгляд, самая большая проблема в том, что родители не понимают, что у них ребенок не такой, как все, и пытаются от него добиться того же, что и от всех», — считает Буш.

Такие дети не могут прямо смотреть собеседнику в глаза, могут разговаривать с человеком, отвернувшись от него. Кроме того, их сопровождают депрессивные расстройства.

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«Родители же думают, что это плохое поведение, плохое настроение. Это все-таки заболевание. Родители до последнего не хотят верить в то, что их ребенок не такой, как все», — добавила специалист.

Мирослава Буш уверена, если диагностировать заболевание в раннем возрасте и рассказать родителям об особенностях воспитания, то ребенку находиться в обществе будет не так сложно. Но, к сожалению, такое происходит редко, родители грешат на скверный характер.

«С таким человеком окружающим жить сложно. Его поведение может быть не просто особенным, но и агрессивным. Из-за повторяющихся движений, поведения, которое выбивается из норм, в детстве над ним начинают смеяться, его начинают избегать, он уходит еще больше в свой внутренний мир, в свои переживания. И здесь проявляются депрессивные расстройства», — объясняет психолог.

Часто общество отвергает непохожих на всех. Так оно содействует агрессии со стороны этих людей.

Часто встречающееся заблуждение

Снижение интеллекта встречается не у каждого, кто страдает аутизмом, считает Буш. Это, по словам эксперта, главное заблуждение в данном вопросе.

«Родители считают, если у ребенка не снижен интеллект, то все в порядке. Если бы окружающие понимали отличия, понимали, что это заболевание, то было бы больше принятия, другого общения. С таким человеком люди пытаются общаться как друг с другом, но он этого не понимает, поэтому может вести себя неадекватно в той или иной ситуации», — говорит Мирослава Буш.

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Не все «особенные» дети стремятся быть в центре внимания, некоторые из них хотят остаться наедине с собой.

«Люди считают, что аутист — человек тихий, спокойный, в себе. Но это не всегда так. Сейчас дети с различными расстройствами учатся среди обычных детей. Так и возникают случаи, когда один ребенок другому проткнул карандашом руку, укусил, ударил стулом по голове и прочее. Никто не понимает, почему они так делают. Никто не понимает, что у них в голове. Они видят либо врага, либо считают, что такая форма приемлема», — отмечает эксперт.

По словам психотерапевта, существует теория, что у таких людей нарушены зеркальные нейроны. Они не могут точно повторять чужое поведение. Возможно, они хотят подойти к человеку, обнять его, но из-за некоторых нарушений эти действия трансформируются в удар.

Синдром Аспергера в эзотерике

Психотерапевт Мирослава Буш также изучает концепции, практики постижения тайных знаний о природе мира человека — эзотерику. Помимо научных знаний, у нее есть и глубинно-мистический взгляд на заболевание.

«Я думаю, эти люди в прошлой жизни совершили что-то тяжелое и их поместили сюда, как в ад. Они живут в своем аду, который еще более жесткий, чем наша обычная жизнь. Их дверь в ад открыта круглосуточно. Из-за этого у них другое восприятие, другое взаимодействие, из-за этого их так трудно понять», — делится мыслями эксперт.

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Она приводит пример, который доподлинно объясняет, насколько разнится восприятие человека без синдрома Аспергера и с этим заболеванием.

«Обычному человеку придушить котенка — это чудовищно. Но человек «необычный» в ряде случаев не чувствует чужой боли, он не имеет способности к сопереживанию. Когда он придушил котенка, для него это не более чем собрать пирамидку из кубиков. Поэтому среди нас есть люди с совершенно другим восприятием морали. Они живут в ином мире, не в таком, в каком живем мы. Отсюда огромная пропасть между взаимопониманием и взаимодействием обычных людей и людей с таким диагнозом», — заключила специалист.

В современном мире многие родители обращаются с «особенными» детьми к специалистам нетрадиционных практик и экстрасенсам, полагая, что на их ребенка наложена порча. Однако, по мнению Мирославы Буш, таких детей нужно показывать психотерапевтам.

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