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Ирина Пинчук и Арай Чобанян из «Дома-2» сообщили о рождении ребенка
Шоу-бизнес
Ирина Пинчук и Арай Чобанян из «Дома-2» сообщили о рождении ребенка
instagram.com  /  @pinchuk_official

Москва, 19 июля. Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук родила ребенка от своего мужа Арая Чобаняна, с которым они построили отношения благодаря реалити-шоу.

Супруги, ставшие родителями в первый раз, пока не показали фото малыша. Радостной новостью о появлении ребенка на свет Чобанян поделился в Instagram.

«Ира родила!» — сообщил он.

Супруг Пинчук делился подробностями ее родов в соцсети. Он рассказал, что утром 19 июля у экс-участницы «Дома-2» отошли воды, поэтому он повез ее в роддом. Пока звезды реалити-шоу ехали, у Пинчук начались довольно частые схватки.

«Я так хотела понять, что же это за боль такая, но уже все, не хочу», — отмечала знаменитость.

Во время родов Чобанян находился рядом с супругой и оказывал ей поддержку приободряющими словами, пишет Teleprogramma.pro. Он стал первым человеком, взявшим на руки новорожденного сына.

Пинчук тоже сообщила о появлении ребенка на свет в Instagram. Она пообещала написать пост, когда придет в себя. Несмотря на сложную беременность, роды бывшей участницы телестройки, похоже, прошли успешно.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян сыграли свадьбу в начале июня. Звезды «Дома-2» приняли решение пожениться когда уже ждали рождения ребенка.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Пинчук и Арай Чобанян из «Дома-2» сообщили о рождении ребенка
дом-2 звезды пинчук Чобанян
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