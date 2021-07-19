Ирина Пинчук и Арай Чобанян из «Дома-2» сообщили о рождении ребенка

Москва, 19 июля. Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук родила ребенка от своего мужа Арая Чобаняна, с которым они построили отношения благодаря реалити-шоу.

Супруги, ставшие родителями в первый раз, пока не показали фото малыша. Радостной новостью о появлении ребенка на свет Чобанян поделился в Instagram.

«Ира родила!» — сообщил он.

Супруг Пинчук делился подробностями ее родов в соцсети. Он рассказал, что утром 19 июля у экс-участницы «Дома-2» отошли воды, поэтому он повез ее в роддом. Пока звезды реалити-шоу ехали, у Пинчук начались довольно частые схватки.

«Я так хотела понять, что же это за боль такая, но уже все, не хочу», — отмечала знаменитость.

Во время родов Чобанян находился рядом с супругой и оказывал ей поддержку приободряющими словами, пишет Teleprogramma.pro. Он стал первым человеком, взявшим на руки новорожденного сына.

Пинчук тоже сообщила о появлении ребенка на свет в Instagram. Она пообещала написать пост, когда придет в себя. Несмотря на сложную беременность, роды бывшей участницы телестройки, похоже, прошли успешно.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян сыграли свадьбу в начале июня. Звезды «Дома-2» приняли решение пожениться когда уже ждали рождения ребенка.