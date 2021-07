Король Эсватини выделил 35 миллионов долларов на восстановление страны после протестов

Мбабане, 19 июля. Король Эсватини Мсвати III создал фонд для восстановления страны после протестов.

Сам монарх внес первый взнос, который составил около 35 миллионов долларов. По всей видимости, значительная часть денежных средств поступила с его банковского счета.

Ранее сообщалось о том, что жители королевства вышли на массовые митинги против правления Мсвати III и потребовали честных выборов.

Поводом для начала шествий послужил запрет на их проведение и подачу петиций. Также в стране возникла серьезная нехватка продовольствия.

Беспорядки охватили крупные населенные пункты. Правоохранители не смогли оперативно усмирить протестующих даже при помощи травматических пуль.

Королевский вкус к роскоши Мсвати III разгневал местное население. Монарх тратил огромные суммы на собственный гардероб и люксовые автомобили для жен.

HEARTBREAKING NEWS: Amidst all the economic challenges eSwazitini, King Mswati III yesterday decided to bless his wives with very expensive wheels pic.twitter.com/QzGTT1uvfC