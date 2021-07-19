Масштабные учения НАТО «Три меча — 2021» стартовали на Украине

Брюссель, 19 июля. Во Львовской области начались масштабные военные учения НАТО «Три меча — 2021». Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

В маневрах принимают участие украинские военные, а также военнослужащие США, Литвы и Польши. В ходе учений они отработают задачи по обороне территории от внешнего противника.

«Учения «Три меча — 2021» начнутся с процесса планирования штабом по активному привлечению подразделений к отработке ситуационных учебных упражнений по вопросам тактики, техники и процедур», — говорится в сообщении.

Кроме того, в маневрах задействованы 1,2 тысячи военнослужащих, а также более 200 единиц техники. Украину на учениях будет представлять подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.