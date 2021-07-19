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Русский язык в Африке: Танзания желает расширить культурное сотрудничество с РФ
Весь мир
Русский язык в Африке: Танзания желает расширить культурное сотрудничество с РФ
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Додома, 19 июля. Член Русского географического общества (РГО) Юрий Коробов обсудил с представителями танзанийских властей возможность расширения многостороннего сотрудничества между Россией и Танзанией.

В первую очередь стороны затронули тему популяризации русского языка в африканских странах. Участники встречи пришли к выводу, что жители Черного континента начинают все чаще интересоваться российской культурой.

Ранее Коробов встретился с послом РФ Юрием Поповым. Дипломат заявил, что Россия делает значительные шаги для развития двухсторонних отношений. Также он рассказал, что новый президент республики Самия Хасан Сулуху призывает к созданию совместных проектов.

Представитель РГО подчеркнул, что укрепление связей с государствами Африки является одним из приоритетных направлений нашей внешней политики, о чем говорил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Русский язык в Африке: Танзания желает расширить культурное сотрудничество с РФ
mil.ru  / Пресс-служба Минобороны РФ

Коробов отметил, что танзанийцы желают обучаться в российских университетах. Эту мысль подтвердили члены делегации Министерства образования Танзании.

«Мы считаем важным дать танзанийским студентам доступ к университетам, находящимся на территории России. Знания, полученные студентами в наших вузах, активно находят свое применение и положительную оценку на международном уровне. А лучшие студенты гарантированно получат работу в наших совместных проектах», — добавил он.

Член РГО пожаловался на недостаточный уровень культурных связей между двумя странами. Он объяснил, что даже в самом крупном университете Додомы сегодня работает только один российский специалист, который преподает русский язык.

Также это событие прокомментировала директор «Русского дома» Мария Патеева. Она сообщила, что сегодняшняя квота на студентов достигает 30 человек, хотя желающих получать образование в РФ намного больше.

Уже несколько стран Африки заявили о намерении развивать многостороннее сотрудничество с Россией. Например, недавно Российская Федерация согласилась помочь Эфиопии модернизировать вооруженные силы республики.

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