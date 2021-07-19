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Легендарный борец с апартеидом: мировое сообщество отметило День Нельсона Манделы
Весь мир
Легендарный борец с апартеидом: мировое сообщество отметило День Нельсона Манделы
wikipedia.org  /  Library of the London School of Economics and Political Science

Ежегодно во всем мире 18 июля отмечается Международный день Нельсона Манделы. Традиционно в этот день люди вспоминают заслуги известного политика и правозащитника и занимаются волонтерской работой. Также в ряде африканских и европейских стран проходят концерты и художественные выставки.

Организация Объединенных Наций официально назначила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы. Впервые его отметили в 2010 году, еще при жизни политика.

Примечательно, что многие правозащитные организации объединяются под лозунгом «Действуй и вдохновляй людей», который подчеркивает важность совместной работы правительств и населения для построения устойчивого и справедливого общества.

По такому случаю Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о том, что этот день дает возможность поразмышлять о жизни легендарного борца за достоинство и равенство.

Президент ЮАР (1994–1999), правозащитник, лидер общественной борьбы за социальную справедливость — Мандела выступал за равноправие, демократические ценности и против апартеида, за что провел 27 лет в тюрьме. В 1993 году ему присуждена Нобелевская премия мира.

 

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африка нельсон мандела
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