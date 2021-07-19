В ЛНР спрогнозировали новые атаки ВСУ в Донбассе перед встречей контактной группы

Луганск, 19 июля. Украинские войска могут организовать новые провокации на территории Донбасса в ближайшее время, заявили в Луганской Народной Республике.

Проведение переговоров подгрупп и контактной группы по Донбассу запланировано на 20-21 июля, отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он спрогнозировал новые атаки ВСУ в Донбассе перед встречей. По его мнению, в преддверии подобных мероприятий украинские военнослужащие могут пойти на новые вооруженные провокации в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

«В район населенного пункта Воздвиженка отмечено прибытие расчета противотанкового ракетного комплекса «Корсар», — рассказал официальный представитель луганского военного ведомства.

Ранее в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о переброске бойцами ВСУ запрещенного вооружения к линии разграничения в Донбассе. По словам представителей оборонного ведомства ЛНР, украинские солдаты развернули ракетный комплекс «Оса» неподалеку от села Вершина.

Кроме того, Филипоненко рассказал о ранении местной жительницы поселка Донецкий в результате обстрела со стороны ВСУ, пишет RT. По его словам, украинская армия применила минометы калибра 120 миллиметров для нанесения удара по населенному пункту.