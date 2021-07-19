В Госдуме заявили, что ужесточение техосмотра приведет к негативным последствиям

Москва, 19 июля. Депутат Госдумы и член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев заявил, что ужесточение правил прохождения техосмотра может привести к негативным последствиям.

Обязательность и необходимость прохождения техосмотра для всех может спровоцировать недовольство автомобилистов, снова будут возникать очереди, отметил Васильев.

«То есть снова возникнут очереди, снова будет недовольство граждан, и все это приведет к очень негативным последствиям. Также автомобилисты воспримут такие введения плохо», — заявил депутат в эфире «Радио 1».

Член комитета по транспорту предложил вместо законодательного закручивания гаек пойти навстречу гражданам и создавать программы по финансированию обновления автопарка.

Ранее комитет Совфеда по экономической политике предложил ужесточить существующие правила обязательного техосмотра для частных владельцев. Сенаторы разработали план по изменению системы техосмотра. Специалисты считают, что это поможет предотвратить ДТП, которые случаются по причине неисправности автомобиля