Доклад ЮНИСЕФ: перебои с водоснабжением в Хасаке скажутся на жизни миллиона сирийцев

Дамаск, 19 июля. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в своем последнем докладе выразил глубокую обеспокоенность регулярными перебоями работы водонапорной станции «Алук» в сирийской провинции Хасака.

По данным организации, эта ситуация ставит под угрозу жизнь и здоровье населения региона, которое вынуждено взамен брать воду из небезопасных источников или ограничивать ее потребление. Это препятствует соблюдению личной гигиены, что крайне важно в условиях пандемии коронавируса, а также способствует росту инфекционных заболеваний. При этом эпидемиологическая ситуация может ухудшиться из-за дефицита электроснабжения на территории ряда провинций, который затрудняет функционирование медицинских учреждений.

Up to 1 million people at risk due to severe interruptions to Alouk Water Station in northeast Syria



Since November 2019, the water station has been disrupted at least 24 times.



Joint statement by @imran_riza, @HadiMuhannad and @TedChaibanhttps://t.co/rK0nGyoQ1R pic.twitter.com/aFpWgTfIeR — Joe English (@JoeEEnglish) July 15, 2021

«С ноября 2019 года работа станции «Алук», которая обеспечивает чистой питьевой водой почти 460 000 человек, была нарушена по меньшей мере 24 раза. С 23 июня она прекратила функционировать из-за ряда факторов, включая ограниченный доступ специалистов для проведения техобслуживания и ремонта, а также дефицит электричества. Это резко ограничило доступ к воде по всей провинции Хасака. В общей сложности пострадало до одного миллиона человек, особенно наиболее уязвимые слои общества — перемещенные семьи, живущие в лагерях и временных поселениях», — сообщает организация.

В докладе отмечается, что несмотря на работу коммунальных служб и гуманитарных миссий, которые отправляют в населенные пункты автоцистерны с водой, а также запуск ряда других насосных станций, «Алук» пока остается единственным источником, который может в достаточной степени обеспечить потребности населения.

ЮНИСЕФ заявил о необходимости принять меры для возобновления водо- и электроснабжения и обеспечить доступ населения к этим благам. Организация напомнила, что объекты водной инфраструктуры должны находиться под соответствующей охраной, и призвала все стороны конфликта немедленно обеспечить регулярный и безопасный проход технического персонала для обслуживания водонапорной станции.

Problems with the supply from the nearest water station, Alouk, have been growing since #Turkish forces & their Syrian rebel proxies took charge in October 2019, after the so-called Operation Peace Spring targeted the #Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) in the region. pic.twitter.com/RKBed1pvzP — Warrior (@wa11110r) January 25, 2021

Ранее генеральный директор Государственной водной корпорации в провинции Хасака Махмуд аль-Окла сообщил корреспонденту международной редакции ФАН, что боевики протурецкой группировки «Сирийская национальная армия» (СНА), контролирующие объект, выгнали с «Алука» всех сотрудников государственных служб.

По словам чиновника, боевики намеренно сократили подачу воды, дефицит которой не только нарушает жизнедеятельность населения, но и угрожает посевам. При этом представители СНА возложили вину за перебои с водой на проамериканские курдские формирования, которые якобы отключили необходимое для работы оборудования электричество.