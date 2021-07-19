Доклад ЮНИСЕФ: перебои с водоснабжением в Хасаке скажутся на жизни миллиона сирийцев

Дамаск, 19 июля. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в своем последнем докладе выразил глубокую обеспокоенность регулярными перебоями работы водонапорной станции «Алук» в сирийской провинции Хасака.
По данным организации, эта ситуация ставит под угрозу жизнь и здоровье населения региона, которое вынуждено взамен брать воду из небезопасных источников или ограничивать ее потребление. Это препятствует соблюдению личной гигиены, что крайне важно в условиях пандемии коронавируса, а также способствует росту инфекционных заболеваний. При этом эпидемиологическая ситуация может ухудшиться из-за дефицита электроснабжения на территории ряда провинций, который затрудняет функционирование медицинских учреждений.
Up to 1 million people at risk due to severe interruptions to Alouk Water Station in northeast Syria— Joe English (@JoeEEnglish) July 15, 2021
Since November 2019, the water station has been disrupted at least 24 times.
Joint statement by @imran_riza, @HadiMuhannad and @TedChaibanhttps://t.co/rK0nGyoQ1R pic.twitter.com/aFpWgTfIeR
«С ноября 2019 года работа станции «Алук», которая обеспечивает чистой питьевой водой почти 460 000 человек, была нарушена по меньшей мере 24 раза. С 23 июня она прекратила функционировать из-за ряда факторов, включая ограниченный доступ специалистов для проведения техобслуживания и ремонта, а также дефицит электричества. Это резко ограничило доступ к воде по всей провинции Хасака. В общей сложности пострадало до одного миллиона человек, особенно наиболее уязвимые слои общества — перемещенные семьи, живущие в лагерях и временных поселениях», — сообщает организация.
В докладе отмечается, что несмотря на работу коммунальных служб и гуманитарных миссий, которые отправляют в населенные пункты автоцистерны с водой, а также запуск ряда других насосных станций, «Алук» пока остается единственным источником, который может в достаточной степени обеспечить потребности населения.
ЮНИСЕФ заявил о необходимости принять меры для возобновления водо- и электроснабжения и обеспечить доступ населения к этим благам. Организация напомнила, что объекты водной инфраструктуры должны находиться под соответствующей охраной, и призвала все стороны конфликта немедленно обеспечить регулярный и безопасный проход технического персонала для обслуживания водонапорной станции.
Problems with the supply from the nearest water station, Alouk, have been growing since #Turkish forces & their Syrian rebel proxies took charge in October 2019, after the so-called Operation Peace Spring targeted the #Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) in the region. pic.twitter.com/RKBed1pvzP— Warrior (@wa11110r) January 25, 2021
Ранее генеральный директор Государственной водной корпорации в провинции Хасака Махмуд аль-Окла сообщил корреспонденту международной редакции ФАН, что боевики протурецкой группировки «Сирийская национальная армия» (СНА), контролирующие объект, выгнали с «Алука» всех сотрудников государственных служб.
По словам чиновника, боевики намеренно сократили подачу воды, дефицит которой не только нарушает жизнедеятельность населения, но и угрожает посевам. При этом представители СНА возложили вину за перебои с водой на проамериканские курдские формирования, которые якобы отключили необходимое для работы оборудования электричество.