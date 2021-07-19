«Спасли человеческие жизни»: граждане девяти городов в ЦАР поблагодарили Россию за гумпомощь

Банги, 19 июля. Жители девяти городов в ЦАР получили гуманитарную помощь из России. Об этом сообщили в эфире радиостанции Lengo Songo.

Российские и центральноафриканские волонтеры раздали более 20 тонн продуктов, свыше 20 тысяч человек стали обладателями пайков.

На этот раз помощь получили жители населенных пунктов Берберати, Карно, Багуила, Гримари, Бамбари, Иппи, Джибуси, Малуна и Дигуи.

Центральноафриканцы сильно пострадали от произвола боевиков «Коалиции патриотов за перемены». Бандформирования убивали и насиловали местное население, грабили дома и дестабилизировали ситуацию в регионе.

Когда экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе возглавил радикалов, они двинулись на столицу и намеревались захватить ее, чтобы свергнуть существующую власть.

Однако обученные российскими инструкторами бойцы национальных Вооруженных сил (FACA) смогли остановить наступление боевиков и разгромили большую часть из них.

Сегодня мирная жизнь возвращается в страну, а отношения Москвы и Банги активно развиваются как в военной, так и в экономической сфере.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Люди с радостью восприняли эту гуманитарную акцию, они выразили слова благодарности россиянам и президенту РФ Владимиру Путину.

«Огромное спасибо россиянам. Вы нас постоянно спасаете, в том числе от голода и войны», — рассказал гражданин ЦАР. «Центральноафриканцы говорят спасибо россиянам и президенту России Владимиру Путина за то, что смогли спасти человеческие жизни», — добавил другой житель.

Недавно сообщалось, что бизнесмен Евгений Пригожин несколько раз отправил центральноафриканцам продовольствие, чтобы поддержать их в трудный период.

Люди оценили щедрый подарок отечественного предпринимателя и назвали Пригожина русским братом.

«Спасибо господину Пригожину за эту помощь. Спасибо России за поддержку нашего президента Туадера», — заявил мужчина, который получил паек.

Также 16 июля представители российской миссии раздали гуманитарную помощь жителям семи городов: Писсы, Беренго, Босангоа, Богуила, Батангафо, Нана-Бакасса, Пауа.

Еще ранее граждане девяти центральноафриканских населенных пунктов смогли получить еду, направленную Россией в качестве гумпомощи.